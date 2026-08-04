Финансист объяснила, можно ли снять деньги с карты умершего

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Смерть близкого человека ставит перед родственниками не только эмоциональные, но и финансовые вопросы. Один из главных — можно ли пользоваться его банковской картой и как получить доступ к счетам. Как пояснила агентству «Прайм» международный финансовый советник Мария Ермилова, вопреки распространенному мнению, деньги никуда не пропадают и не переходят к банку.
С момента получения официального извещения о смерти все средства на счетах становятся наследственной массой.
«Знание ПИН-кода или доступ к мобильному банку не дает права распоряжаться деньгами после смерти владельца. Законный способ — только через нотариуса», — подчеркнула Ермилова.
Банк блокирует все расходные операции по счетам и картам сразу после получения данных из ФНС. Снять наличные, перевести деньги или воспользоваться доверенностью уже не получится. Однако сами средства остаются в сохранности, а по срочным вкладам проценты продолжают начисляться до момента выплаты наследникам. Получить деньги можно будет только после оформления свидетельства о праве на наследство, заключила Ермилова.