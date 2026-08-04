Финансист объяснила, можно ли снять деньги с карты умершего

Банк блокирует все расходные операции по счетам и картам сразу после получения данных из ФНС. Снять наличные, перевести деньги или воспользоваться доверенностью уже не получится. Однако сами средства остаются в сохранности, а по срочным вкладам проценты продолжают начисляться до момента выплаты наследникам. Получить деньги можно будет только после оформления свидетельства о праве на наследство, заключила Ермилова.