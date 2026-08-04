Ловушка для микроорганизмов: Офтальмолог объяснил, почему нельзя плавать в линзах даже в бассейне

Риск зависит не только от воды, но и от состояния самих линз. Мягкие контактные линзы особенно хорошо впитывают воду и могут удерживать микроорганизмы. Однодневные линзы не становятся безопасными для купания: их тоже нельзя использовать в воде, хотя после случайного контакта их проще заменить. Жёсткие линзы меньше впитывают воду, но также не исключают риск загрязнения.