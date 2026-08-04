Людмила Самсонова пробилась во второй круг турнира WTA в Торонто

При этом обе спортсменки вышли на корт без посева: россиянка не входила в число сеяных участниц, как и её соперница из Индонезии. Ключевым моментом первой партии стал затяжной тай-брейк, где Самсонова смогла реализовать преимущество только с 20-го розыгрыша. Во втором сете россиянка сумела удержать инициативу в концовке и завершила встречу в свою пользу.