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Отец Илона Маска раскрыл, что думает о России как инженер

Отец Илона Маска признался, что как инженер потрясен развитым обликом России.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Отец американского миллиардера Илона Маска, инженер и предприниматель Эррол Маск, рассказал РИА Новости, что поражен инфраструктурой и высоким уровнем развития России.

«Я не могу не поражаться тому, что вижу в России. Это удивительное место. На многие вещи я как инженер смотрю и думаю: “Как вам удалось это сделать?” Меня просто поражает уровень развития, организованности и чистоты в России», — сказал Маск.

По его словам, эти качества современной России заметны с первого взгляда.

Маск-старший неоднократно бывал в России, однако пока не знает, когда сможет вновь посетить страну.

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