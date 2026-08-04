Американец четыре года насиловал похищенную школьницу в своем доме

В мае девушка сама позвонила в полицию и рассказала, что ее похитили. Она заявила, что познакомилась с Андерсоном в сети, когда ей было 12 лет. Мужчина жаловался на родителей, обещал, что никогда не будет ее обижать, просил прислать обнаженные фото, а затем начал шантажировать. После похищения, по словам Уокер, он не давал ей ходить в школу, держал взаперти и подвергал физическому и сексуальному насилию.