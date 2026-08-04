Американец четыре года насиловал похищенную школьницу в своем доме

В США арестован 37-летний житель штата Виргиния Оуэн Ларс Андерсон, который похитил 15-летнюю школьницу и четыре года держал ее взаперти в своем доме, подвергая насилию. Об этом в субботу, 1 августа, пишет The Washington Post.
Девушка, которой сейчас 19 лет, пропала из дома в Милуоки, штат Висконсин, 23 июня 2022 года. По данным следствия, Андерсон отвез ее в свой дом в городе Блаксберг, где удерживал все это время.
В мае девушка сама позвонила в полицию и рассказала, что ее похитили. Она заявила, что познакомилась с Андерсоном в сети, когда ей было 12 лет. Мужчина жаловался на родителей, обещал, что никогда не будет ее обижать, просил прислать обнаженные фото, а затем начал шантажировать. После похищения, по словам Уокер, он не давал ей ходить в школу, держал взаперти и подвергал физическому и сексуальному насилию.
Андерсон находится под стражей. Ему предъявлены обвинения по 60 пунктам в двух штатах, включая похищение, совращение несовершеннолетней, жестокое обращение с детьми и хранение детской порнографии, говорится в материале.
Во Франции полиция спасла девятилетнего мальчика, которого отец запер в фургоне. Ребенок был в заточении с декабря 2024 года, он был истощен, бледен и не мог ходить.