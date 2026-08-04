В ГД рассказали о возможности подростков работать в выходные и праздники

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Подростки в возрасте от 14 лет могут привлекаться к работе в выходные и праздничные дни, если устраивались на работу через центр занятости или студенческие отряды. Об этом рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Работать [подросткам] можно даже в выходные дни и в выходные праздничные дни, но только если трудоустроился через центр занятости, либо через студотряды. Речь идет о различных подработках, речь идет об участии как работников различных мероприятий, культурно-массовых, праздничных, в том числе», — пояснил парламентарий.
Согласно Трудовому кодексу, несовершеннолетние могут работать с четырнадцатилетнего возраста. Для работы в праздники и на выходных необходимо письменное согласие работника, если ему уже есть 15 лет, или родителя/ попечителя, если ему только 14 лет. При этом в эти дни подростки должны работать сокращенный рабочий день.
Нилов добавил, что несовершеннолетним в целом не может быть назначен испытательный срок, они не могут привлекаться к сверхурочной работе, командировкам, работе по совместительству, вахтовым методом, также с ними нельзя заключить договор о полной материальной ответственности.
«Несовершеннолетним запрещается выполнение работ с вредными или опасными условиями труда, подземных работ, перемещение тяжестей сверх установленных норм, а также любой труд, способный причинить вред их здоровью или нравственному развитию, в частности в игорных заведениях, ночных клубах и при производстве либо обороте алкоголя и табака», — подчеркнул депутат.