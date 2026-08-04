В ГД рассказали о возможности подростков работать в выходные и праздники

Согласно Трудовому кодексу, несовершеннолетние могут работать с четырнадцатилетнего возраста. Для работы в праздники и на выходных необходимо письменное согласие работника, если ему уже есть 15 лет, или родителя/ попечителя, если ему только 14 лет. При этом в эти дни подростки должны работать сокращенный рабочий день.