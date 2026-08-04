Премьер Великобритании Энди Бернем, который вступил в должность всего две недели назад, уже ушел в отпуск. Такую информацию озвучило издание Telegraph.
«Энди Бернем уходит в отпуск спустя две недели после вступления в должность премьер-министра», — сказано в публикации со ссылкой на канцелярию главы правительства.
В материале отмечается, что кабмин Великобритании продолжает работать в обычном режиме, а Бернем остается на связи с членами правительства.
Депутат Палаты общин от правопопулистской партии Reform UK Ли Андерсон обвинил Бернэма в том, что тот отказывается исполнять свои обязанности. Парламентарий считает, что премьер, серьезно настроенный на руководство государством, не будет «сбегать за границу ради приятной поездки» спустя всего две недели после вступления в должность.
«Энди Бернэм проработал всего две недели, и с него уже хватит», — посетовал депутат.
Сайт KP.RU писал, что Бернем был избран новым лидером Лейбористской партии и 20 июля занял премьерское кресло, которое бесславно оставил его однопартиец Кир Стармер. Известность ему принесла работа на посту мэра Большого Манчестера. А именно, борьба за возвращение общественного контроля над автобусной сетью, проекты по сокращению бездомности, а во время пандемии COVID-19 — конфликт с Борисом Джонсоном.
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказался о Бернеме. Он заявил, что новый премьер-министр Британии сделал из провала своего предшественника Кира Стармера только один вывод: о создании «кринжовых» видеороликов.