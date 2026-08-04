Поработал и хватит: недавно вступивший в должность премьер Британии Бернем ушел в отпуск

Депутат Палаты общин от правопопулистской партии Reform UK Ли Андерсон обвинил Бернэма в том, что тот отказывается исполнять свои обязанности. Парламентарий считает, что премьер, серьезно настроенный на руководство государством, не будет «сбегать за границу ради приятной поездки» спустя всего две недели после вступления в должность.