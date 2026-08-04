Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поработал и хватит: недавно вступивший в должность премьер Британии Бернем ушел в отпуск

Премьер Британии Бернем ушел в отпуск спустя две недели работы.

Источник: Комсомольская правда

Премьер Великобритании Энди Бернем, который вступил в должность всего две недели назад, уже ушел в отпуск. Такую информацию озвучило издание Telegraph.

«Энди Бернем уходит в отпуск спустя две недели после вступления в должность премьер-министра», — сказано в публикации со ссылкой на канцелярию главы правительства.

В материале отмечается, что кабмин Великобритании продолжает работать в обычном режиме, а Бернем остается на связи с членами правительства.

Депутат Палаты общин от правопопулистской партии Reform UK Ли Андерсон обвинил Бернэма в том, что тот отказывается исполнять свои обязанности. Парламентарий считает, что премьер, серьезно настроенный на руководство государством, не будет «сбегать за границу ради приятной поездки» спустя всего две недели после вступления в должность.

«Энди Бернэм проработал всего две недели, и с него уже хватит», — посетовал депутат.

Сайт KP.RU писал, что Бернем был избран новым лидером Лейбористской партии и 20 июля занял премьерское кресло, которое бесславно оставил его однопартиец Кир Стармер. Известность ему принесла работа на посту мэра Большого Манчестера. А именно, борьба за возвращение общественного контроля над автобусной сетью, проекты по сокращению бездомности, а во время пандемии COVID-19 — конфликт с Борисом Джонсоном.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказался о Бернеме. Он заявил, что новый премьер-министр Британии сделал из провала своего предшественника Кира Стармера только один вывод: о создании «кринжовых» видеороликов.

Узнать больше по теме
Великобритания: островное государство с мировым влиянием
Великобритания остается одним из наиболее известных государств мира. Страна сыграла ключевую роль в развитии мировой торговли, промышленности, науки и международных отношений: собрали главное о ней.
Читать дальше