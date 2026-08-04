В России хотят изменить порядок начисления пенсии: о чем речь

Законопроект об установлении страховой пенсии по старости не ниже 40% от среднего заработка за последний год перед выходом на пенсию будет внесён на рассмотрение палаты парламента во вторник, 4 августа.
Если пенсия окажется ниже, застрахованному лицу предлагается доплачивать до 40% утраченного заработка, объяснил РИА Новости автор инициативы Сергей Миронов.
Такая мера позволит РФ выполнить Конвенцию Международной организации труда, которая предусматривает установление минимального уровня пенсионного обеспечения в 40% от заработка.
Ранее Соцфонд информировал, что средняя пенсия в РФ выросла почти на 4,5 тысячи рублей за два года.
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Тем временем россиянам назвали способ увеличить размер страховой пенсии более чем вдвое. Речь идёт о десятилетней отсрочке выхода на пенсию.