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В России хотят изменить порядок начисления пенсии: о чем речь

В ГД хотят закрепить пенсию россиян на уровне не менее 40% от заработка.

Источник: Комсомольская правда

Законопроект об установлении страховой пенсии по старости не ниже 40% от среднего заработка за последний год перед выходом на пенсию будет внесён на рассмотрение палаты парламента во вторник, 4 августа.

Если пенсия окажется ниже, застрахованному лицу предлагается доплачивать до 40% утраченного заработка, объяснил РИА Новости автор инициативы Сергей Миронов.

Такая мера позволит РФ выполнить Конвенцию Международной организации труда, которая предусматривает установление минимального уровня пенсионного обеспечения в 40% от заработка.

Ранее Соцфонд информировал, что средняя пенсия в РФ выросла почти на 4,5 тысячи рублей за два года.

Всё о видах пенсионного обеспечения в 2026 году узнайте здесь на KP.RU.

Тем временем россиянам назвали способ увеличить размер страховой пенсии более чем вдвое. Речь идёт о десятилетней отсрочке выхода на пенсию.