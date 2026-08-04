Мини-ферма в Хабаровском районе стала точкой туристического притяжения

— Этому красавчику — третий год, его мы привезли с фермы северных оленей в Челябинской области, когда ему было полтора года. В летний период ему нравятся прогулки к реке, а зимой всегда с удовольствием бегает по заснеженному полю. Неподалеку от оленя у нас живут лисички. К нам они переехали из контактного зоопарка, который закрылся в период пандемии, — проводит экскурсию Татьяна Цыганкова. — В целом, все наши животные непугливые, общительные, и диких уж точно здесь нет — только специально выведенные здоровые и стрессоустойчивые обитатели. Бывает, к нам обращаются с просьбой взять найденного зверька, но мы всегда отказываемся, потому как это большие риски. Во-первых, нужен ветблок и ветеринарное образование, чтобы разобраться, как животному помочь и как его в дальнейшем содержать, а во-вторых, оно может быть больным, что ставит под удар остальных животных нашей фермы. Для передержки необходимо было бы построить дополнительный карантинный блок.