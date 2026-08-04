Мини-ферма в Хабаровском районе стала точкой туристического притяжения

Есть на карте Хабаровского района одна из точек притяжения гостей из разных уголков региона — мини-ферма в Бычихе. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», семья, что её создала уже чуть больше пяти лет живёт в новом ритме: вместо офисных переговоров — общение с хвостатыми и пернатыми, а вместо квартальных отчётов — подсчёт новых обитателей кроличьего семейства. И радость от общения с животными они готовы разделить со всеми.
Кормить, гладить и не бояться.
Мини-ферма «Пушистики» встречает посетителя громогласным «Ме-е-е!» на весь двор. Зов протяжный, требовательный. Однако каких-то пара минут — и все затихло. Будто крикунье удалось добиться своего. Хотя почему «будто»? Так и оказалось:
— Ну чего ты, маленькая, ну иди на ручки, — успокаивала свою подопечную женщина, которая как раз и оказалась владелицей фермы, Татьяна Цыганкова.
Упрашивать парнокопытную долго не пришлось: мгновение — и она уже прижалась к хозяйке, уложив мордочку на плечо.
— И вот разве скажешь, что она настоящая бандитка? — смеется собеседница. — Она потому и Банди, что ни один забор ее не удерживает, — везде лаз найдет, а затем скачет по ферме, объедает кусты и заглядывает в мусорки. Поэтому и отправили сегодня хулиганку на выпас вне загона. Веревку она уже перегрызла, теперь вот в ход пошла корда — пока удерживает. Казалось бы, уже довольная ходит и щиплет траву, но стоит ей только меня заметить — обязательно начинает громогласно звать. Очень любит тактильное общение.
И ведь она такая не одна: только заслышав знакомый голос, из-за ограды уже приветственно высовываются и другие длинноухие морды с горбоносым профилем. То — довольно миловидные козы породы «англо-нубийская» и «камори». Любопытные, «вокальные», умные и невероятно добрые.
Думается, это далеко не единственный раз, когда посетителям придется испытать умиление. Чего стоят только пушистые малыши-кролики!
— За ними закрепилось прозвище Пломбирчики, — берет на руки одного ушастого хозяйка фермы. — Раньше, когда посетителей было немного и мы могли уделить внимание каждому пришедшему, деткам разрешали подержать небольшую корзинку с меховым комочком внутри — получалось будто мороженое в стаканчике. Оттуда и повелось.
Или вот, скажите, разве кто-то пройдет мимо северного оленя, который жадно втягивает носом воздух возле рук каждого посетителя? Да, несмотря на то, что плотный обед был совсем недавно, этот любитель вкусностей все равно не против полакомиться морковкой — уже привык, что у всех пришедших к нему в гости всегда найдется угощение (а корзинки с разрешенными яствами, к слову, выдают на входе каждому посетителю).
— Этому красавчику — третий год, его мы привезли с фермы северных оленей в Челябинской области, когда ему было полтора года. В летний период ему нравятся прогулки к реке, а зимой всегда с удовольствием бегает по заснеженному полю. Неподалеку от оленя у нас живут лисички. К нам они переехали из контактного зоопарка, который закрылся в период пандемии, — проводит экскурсию Татьяна Цыганкова. — В целом, все наши животные непугливые, общительные, и диких уж точно здесь нет — только специально выведенные здоровые и стрессоустойчивые обитатели. Бывает, к нам обращаются с просьбой взять найденного зверька, но мы всегда отказываемся, потому как это большие риски. Во-первых, нужен ветблок и ветеринарное образование, чтобы разобраться, как животному помочь и как его в дальнейшем содержать, а во-вторых, оно может быть больным, что ставит под удар остальных животных нашей фермы. Для передержки необходимо было бы построить дополнительный карантинный блок.
История одной мечты.
А ведь и без этого забот на ферме хватает всегда. Починить ограждение, расширить жилплощадь растущей птичьей семьи, убрать, накормить, да и про свое жилище не забыть — в частном доме работа сама тебя находит. Благо, семья большая и свой вклад в общее дело вносит каждый.
— Мужчины мои молодцы, отличные помощники — все делают на ферме своими руками. Муж, зять, два сына 15 и 18 лет. И дочки-хозяюшки: одна уже взрослая, замужем, другой сейчас 14 лет. К слову, когда-то ведь ради детей и переехали за город, нам хотелось, чтобы они больше времени проводили на свежем воздухе и, что немаловажно, играли в безопасности, — улыбается Татьяна Цыганкова.
Взглянули на «деревенскую» жизнь под другим углом супруги после переезда в Краснодар. Им хотелось поменять климат, условия, а потому некогда городские жители выбрали для жизни в новом городе частный дом. Однако все же коренных дальневосточников тянуло к родным просторам, поэтому спустя пару лет они вернулись, уже окончательно убежденные, что и здесь им во что бы то ни стало хочется жить на своей земле.
Так и купили дом в частном секторе недалеко от Хабаровска. А спустя время решили расширяться и присмотрели уже нынешний участок в Бычихе, почти на 30 соток. К тому времени в их хозяйстве были гуси, индюки, куры, а также лошадь, которую подарили дочери для занятий верховой ездой. Казалось, жизнь идет своим чередом, пока в один из дней Татьяне не объявили о сокращении на работе… Безусловно, удар. Но! Не случись бы оно, появилась бы мини-ферма «Пушистики» в нынешнем ее воплощении?
— Дело в том, что после «удаленки» в пандемийный период руководство компании проанализировало, что работать вполне возможно и при намного меньшем штате. Так я и попала под сокращение, но так как была на хорошем счету (все-таки 18 лет стажа!), то компенсацию мне выплатили хорошую, — уточняет собеседница. — В скором времени я нашла новую работу, недалеко от дома, в заповеднике, поэтому полученную компенсацию решила потратить на свою мечту.
А мечтала Татьяна о пеликанах. Впервые этих величественных птиц она увидела в Краснодаре и влюбилась на долгие годы. Решила, что когда-нибудь заведет их у себя. А раз хочется — надо воплощать, тем более — возможность такая представилась. Но на пеликанах не остановилась. Поняла, что водоплавающие птицы в принципе ей по душе. Так появился еще вольер с черными лебедями, а за ним и еще — на этот раз с белыми, а там немного погодя и бакланы по соседству разместились. Кстати, из-за того, что технику на участок загнать не получалось, прудик для пернатых обитателей супруги копали сами.
— Какие же вы красивые птички, здравствуйте, мои хорошие, — подходит женщина с ласковым словом к каждому из своих подопечных. И ведь нет в этом обращении ни грамма пафоса. Просто она так чувствует, ведь буквально каждый обитатель этой фермы — член одной большой семьи.
И животные ощущают эту искренность, а потому отвечают на ее любовь. Скажем, черный лебедь может и недовольно пошипеть на особо любопытных гостей, а с Татьяной свой непростой нрав сдерживает, а порой, по настроению, еще и «танец» свой показывает.
Контактная ферма: миссия выполнима.
Дальше — больше. Утки-мандаринки, за ними — ушастый фазан и шелковые куры… За одним потянулось второе, за вторым — третье. Так и появилась на карте Бычихи мини-ферма. Пошла молва, а следом и люди. В какой-то момент посетителей стало так много, что совмещать хобби с работой больше не получалось. Поэтому Татьяна приняла решение полностью погрузиться в фермерские будни. Для посетителей стали проводить экскурсии с курьезными историями о местных животных, с любопытными фактами о них. Каждый гость мог угостить постояльцев разрешенными вкусностями, погладить и пообщаться столько, сколько нужно, ну, а самые удачливые — найти и забрать себе павлинье перо.
— Вроде как на счастье, — смеется Татьяна Цыганкова. — Всегда предлагала людям загадать желание — вдруг сбудется. А еще поначалу, когда было не так много народа, именинникам, которые приезжали к нам отпраздновать день рождения, дарила небольшие букеты из этих перьев. Выглядят они, конечно, очень эффектно!
И ведь несмотря на то, что забот и хлопот только прибавилось, каждый день все равно приносил удовлетворение. А главное — домочадцы поддержали и не остались в стороне. Так одна идея поменяла жизнь всей семьи — и «Пушистики» стали общим делом Цыганковых. Они на своем примере доказали, что даже небольшой семейный проект может стать заметным событием, если подойти к нему с душой. Поэтому сегодня не удивляйтесь, в разгар сезона увидев заставленную автомобилями посетителей парковку, — эту контактную мини-ферму теперь можно назвать одним из главных туристических мест в Хабаровском районе.