Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель в понедельник, 3 августа, подвергла резкой критике правительство ФРГ на фоне расширения мощностей автопроизводителя Mercedes-Benz в Венгрии и назвала их перенос символом бегства промышленности из Германии.
— Крупнейший завод Mercedes в Европе теперь находится в Венгрии. Исход промышленности превращается в массовое бегство, — написала Вайдель в X.
Она заявила, что нынешнее правительство ФРГ «равнодушно наблюдает за тем, как даже флагманы поворачиваются к Германии спиной». Таким образом политик отреагировала на официальное открытие обновленного завода в венгерском городе Кечкемет.
В июле автоконцерн ввел в эксплуатацию новые цеха, увеличив площадь предприятия более чем вдвое — до 440 гектаров. Инвестиции составили около миллиарда евро. Сюда полностью переносится производство некоторых массовых моделей, например А-класса из немецкого Раштатта.
В самой Германии Mercedes реализует программу сокращения издержек из-за высоких цен на энергоносители и жестких требований ЕС. «Альтернатива для Германии» регулярно обвиняет правящую коалицию в создании невыносимых условий для национального бизнеса.
Помимо этого, отсутствие поставок российского газа спровоцировало в Германии затяжной энергетический кризис, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Политик попытался оправдаться за невыполнение громких обещаний, данных им гражданам страны.