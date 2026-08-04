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Вайдель назвала завод Mercedes в Венгрии символом бегства промышленности из ФРГ

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель в понедельник, 3 августа, подвергла резкой критике правительство ФРГ на фоне расширения мощностей автопроизводителя Mercedes-Benz в Венгрии и назвала их перенос символом бегства промышленности из Германии.

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель в понедельник, 3 августа, подвергла резкой критике правительство ФРГ на фоне расширения мощностей автопроизводителя Mercedes-Benz в Венгрии и назвала их перенос символом бегства промышленности из Германии.

— Крупнейший завод Mercedes в Европе теперь находится в Венгрии. Исход промышленности превращается в массовое бегство, — написала Вайдель в X.

Она заявила, что нынешнее правительство ФРГ «равнодушно наблюдает за тем, как даже флагманы поворачиваются к Германии спиной». Таким образом политик отреагировала на официальное открытие обновленного завода в венгерском городе Кечкемет.

В июле автоконцерн ввел в эксплуатацию новые цеха, увеличив площадь предприятия более чем вдвое — до 440 гектаров. Инвестиции составили около миллиарда евро. Сюда полностью переносится производство некоторых массовых моделей, например А-класса из немецкого Раштатта.

В самой Германии Mercedes реализует программу сокращения издержек из-за высоких цен на энергоносители и жестких требований ЕС. «Альтернатива для Германии» регулярно обвиняет правящую коалицию в создании невыносимых условий для национального бизнеса.

Помимо этого, отсутствие поставок российского газа спровоцировало в Германии затяжной энергетический кризис, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Политик попытался оправдаться за невыполнение громких обещаний, данных им гражданам страны.

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