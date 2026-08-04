В Хабаровске мастер брал предоплату за установку окон и исчезал с деньгами

В Хабаровске 42-летнего местного жителя обвиняют в обмане клиентов при остеклении балконов и установке кондиционеров. По версии следствия, он получил от четырёх заказчиков 367 тысяч рублей, но к работам так и не приступил, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Мужчина находил клиентов в Краснофлотском районе и соглашался выполнить ремонтные работы в их квартирах. Перед началом он просил внести 70% от общей стоимости заказа, хотя, как полагает следствие, изначально не собирался выполнять договорённости.
Получив деньги, мастер под разными предлогами переносил сроки. Заказчики продолжали ждать остекления балконов и установки кондиционеров, однако обвиняемый не закупал материалы и не появлялся на объектах.
Когда стало ясно, что работы не начнутся, потерпевшие обратились в правоохранительные органы. В действиях хабаровчанина следствие выделило четыре эпизода мошенничества.
Прокуратура Краснофлотского района утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.