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В Хабаровске мастер брал предоплату за установку окон и исчезал с деньгами

По версии следствия, он получил от четырёх заказчиков 367 тысяч рублей, но к работам так и не приступил.

В Хабаровске 42-летнего местного жителя обвиняют в обмане клиентов при остеклении балконов и установке кондиционеров. По версии следствия, он получил от четырёх заказчиков 367 тысяч рублей, но к работам так и не приступил, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчина находил клиентов в Краснофлотском районе и соглашался выполнить ремонтные работы в их квартирах. Перед началом он просил внести 70% от общей стоимости заказа, хотя, как полагает следствие, изначально не собирался выполнять договорённости.

Получив деньги, мастер под разными предлогами переносил сроки. Заказчики продолжали ждать остекления балконов и установки кондиционеров, однако обвиняемый не закупал материалы и не появлялся на объектах.

Когда стало ясно, что работы не начнутся, потерпевшие обратились в правоохранительные органы. В действиях хабаровчанина следствие выделило четыре эпизода мошенничества.

Прокуратура Краснофлотского района утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.