В Хабаровске мастер брал предоплату за установку окон и исчезал с деньгами

В Хабаровске 42-летнего местного жителя обвиняют в обмане клиентов при остеклении балконов и установке кондиционеров. По версии следствия, он получил от четырёх заказчиков 367 тысяч рублей, но к работам так и не приступил, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.