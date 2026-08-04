Опыт наводнений учтен. Хабаровск перешёл в режим ожидания большой воды

«Город готов к проведению противопаводковых мероприятий. В резерве находится порядка 130 мощных насосов. В первую очередь насосные группы будут развернуты в ключевых точках в частности, на улице Богачёва и в районе арены “Ерофей”. Работы по установке насосных групп и возведению защитных сооружений начнем заблаговременно -примерно за 2−3 дня до прогнозируемого достижения критических отметок. Это необходимо, чтобы успеть протянуть рукава через дамбу, установить насосы в приёмных камерах и обеспечить бесперебойную работу оборудования. Уверен, что ситуация 2023 года не повторится», — сказал Сергей Кравчук.