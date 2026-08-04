В ОП предложили увеличить часы изучения родного языка в национальных республиках

По данным Минпросвещения РФ, сейчас в 64 регионах РФ на уроках родного языка изучается 76 языков, включая русский. В этом году у первоклассников сократилось количество часов по предметам «Родной язык» и «Родная литература» в связи с корректировкой нормативов нагрузки в соответствии с СанПиН. В составе РФ — 24 национальные республики.