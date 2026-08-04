В ОП предложили увеличить часы изучения родного языка в национальных республиках

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Количество часов углубленного изучения родного языка в школах надо ввести в национальных республиках России. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«Считаю, что надо ввести больше часов курса углубленного изучения родного языка с 1 по 11 класс. Это родной язык наших национальных республик», сказал Гриб.
Он отметил, что такое решение должны принимать региональные законодательные органы.
По данным Минпросвещения РФ, сейчас в 64 регионах РФ на уроках родного языка изучается 76 языков, включая русский. В этом году у первоклассников сократилось количество часов по предметам «Родной язык» и «Родная литература» в связи с корректировкой нормативов нагрузки в соответствии с СанПиН. В составе РФ — 24 национальные республики.