Стоят ли ночные сапы на Енисее своих денег

В Красноярске есть необычная альтернатива дайвингу — сапы с прозрачным дном и подсветкой. На них можно поплавать по Енисею ночью, посмотреть на стайки рыб и огни Коммунального моста. Правда, удовольствие это не из дешёвых.
Корреспондент krsk.aif.ru опробовала ночные сапы в Красноярске и готова поделиться своим опытом.
Цены на ночные сапы в Красноярске.
Ночные прогулки на сапах проходят ежедневно, их предлагает компания SUP SUN. Есть два заезда. Один начинается в 22:00, второй в 23:45. Обойдется такое удовольствие в 3 тыс. рублей за полтора часа прогулки по Абаканской протоке.
В тот день, когда мы с подругами выбрались на ночные сапы, погода не могла определиться — то дождь, то солнце, то гром, но организаторы до последнего не отменяли прогулку. Перенос в компании допускали лишь в случае сильного ливня. Мы оделись потеплее (в рамках разумного, учитывая, что развлечение все же на воде) и понадеялись, что тучи разойдутся. Так и случилось.
Выбирай подсветку и плыви, куда хочешь.
Инструктор объяснил нам, как встать на сап и как грести. Если страшно, то можно плавать сидя в позе лотоса или с вытянутыми ногами. Потом выдал жилеты, водонепроницаемые чехлы для телефона и пульт для выбора подсветки.
Стартуем от маяка на острове Отдыха. Здесь начинается настоящая романтика — темнота, огни подсветки Коммунального моста и свежий воздух. А еще августовские зарницы. Это далёкие вспышки света на небе, похожие на отблески молний, но без сопровождающего их грома. Они обеспечили нам красивые фотографии.
На сапы пришло две компании — мы с подругами и пара влюблённых. Нам объяснили, что перед тем, как выбрать подсветку, нужно отплыть от другой группы, иначе цвета переключатся у всех. Доступны все базовые цвета. Лучше выбирать более светлые — голубой, желтый, розовый. Мы, как настоящие девчонки, остановились на последнем.
Один из плюсов ночного катания на сапах — полная свобода действий. Никто тебя не гонит, инструктор лишь наблюдает, чтобы обошлось без инцидентов. Единственное ограничение — форелевая ферма, дальше которой заплывать не нужно.
Я катаюсь на сапах второй раз, и этот показался мне легче. На Абаканской протоке почти нет течения. К тому же прозрачные сапы более устойчивые, поэтому на них легко сохранять баланс и грести. Можно даже разогнаться и при этом не упасть. У меня сомнений в себе не было, поскольку я регулярно занимаюсь спортом и в том числе выполняю упражнения на координацию. Но, как мне кажется, несложно будет даже при отсутствии подготовки. В начале прогулки нам рассказали, что за два года работы никто даже не упал в воду.
Кстати, вода в Абаканской протоке теплая, ее приятно трогать руками, а если захочется, то даже спустить ноги по колено.
Посмотри на подводную жизнь Енисея.
Самое интересное начинается после Коммунального моста. Именно здесь лучше всего открывается подводная жизнь Енисея. Если хотите посмотреть на стайки мальков, выбирайте наиболее густые заросли водорослей. Они находятся через 50 метров от средней секции моста. Наблюдать за ними крайне интересно и в какой-то момент прогулка превращается в попытку найти стайку побольше. Я на время даже забыла про подруг, настолько увлеклась поисками. Конечно, были и попытки их сфотографировать, но пока включишь телефон, юркие рыбки уже расплывутся — свет и резкие движения их пугают. Так что лучше забыть про съемку и наслаждаться моментом.
Но были и минусы: это, конечно, мошка и комары. Они мешают и кусаются, так что время от времени приходится отмахиваться от надоедливых насекомых.
Денег не жалко?
Полтора часа — это удачное время для такой прогулки. Еще не успеваешь устать, но дольше бы плавать не хотелось. Мы с подругами сошлись во мнении, что отдать 3 тыс. рублей за такой необычный опыт не жалко. Тем более это скорее единоразовая прогулка, чем регулярное хобби. Оно подойдёт любителям активного отдыха и тем, кто любит снимать красивые фото и видео для соцсетей. И, наверное, не подойдет тем, кто в 22 часа уже хочет спать и ему уже не до рыб.
Кстати, для регулярных прогулок есть более дешевые варианты. Например, компания «Вот Сап» предлагает сапборд в аренду за 800 рублей в день, а SupСтанция24 на той же Абаканской протоке за 500 рублей в час. Также в Красноярске действуют прокаты Doska Sup club, Thedoski, Easy SUP и другие.
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