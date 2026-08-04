«Литературный атлас» писателей-дальневосточников создадут в Комсомольском районе

— Литературный атлас" — это не просто сборник, а одна из новых форм знакомства с районом. Он станет уникальным гидом по историческим и культурным местам, связанным с известными писателями, поэтами и событиями. Главная идея проекта — через литературу показать богатство и самобытность Комсомольской земли, оживить ее историю через судьбы писателей, которые ее воспевали, — рассказал заместитель главы администрации Комсомольского района по экономическим вопросам Олег Бирюков.