«Литературный атлас» писателей-дальневосточников создадут в Комсомольском районе

Администрация Комсомольского района создает «Литературный атлас» — уникальное пробное издание, призванное через художественное слово познакомить жителей и гостей территории с ее историей и культурным наследием. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», презентация первых экземпляров запланирована на 8 августа в рамках спортивно-этнокультурного праздника «Этноран» и этнотрейла «Тропа Мэргэна».
В атлас войдут рассказы и очерки о выдающихся писателях-дальневосточниках, чья судьба и творчество неразрывно связаны с территорией Комсомольского района. Среди ключевых имен Геннадий Невельской, легендарный мореплаватель и исследователь Дальнего Востока, классик русской литературы Николай Задорнов, живший в Комсомольске-на-Амуре с 1937 по 1946 год, а также Владимир Коренев — коренной дальневосточник, родившийся во Владивостоке и долгие годы живший и работавший в Комсомольске-на-Амуре.
— Литературный атлас" — это не просто сборник, а одна из новых форм знакомства с районом. Он станет уникальным гидом по историческим и культурным местам, связанным с известными писателями, поэтами и событиями. Главная идея проекта — через литературу показать богатство и самобытность Комсомольской земли, оживить ее историю через судьбы писателей, которые ее воспевали, — рассказал заместитель главы администрации Комсомольского района по экономическим вопросам Олег Бирюков.
Первый пробный тираж издания составит около 100 экземпляров. Распространять атлас будут бесплатно. Особое внимание организаторы уделят гостям из других регионов страны, которые приедут на этнотрейл «Тропа Мэргэна» — масштабное мероприятие, которое пройдет 8 августа в селе Верхняя Эконь.
Для них атлас станет своеобразным литературным путеводителем и сувениром на память о поездке.