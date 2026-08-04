В подразделении РЖД Хабаровского края выявлены нарушения

В частности, выявлено несоответствие графиков сменности табелям учёта рабочего времени. Работники не получали своевременного уведомления об изменениях режима работы. Также зафиксированы эпизоды привлечения к сверхурочным работам без письменного согласия сотрудников. В части кадрового оформления установлены нарушения: изменение окладов и тарифных ставок производилось без дополнительных соглашений к трудовым договорам.