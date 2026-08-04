Минобороны: Тихоокеанский флот начал учения по защите дальневосточных рубежей

Учения Тихоокеанского флота МО РФ проходят в акваториях Японского и Охотского морей, а также в северо-западной части Тихого океана. Российские моряки во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и федеральными органами исполнительной власти отрабатывают защиту дальневосточных рубежей Российской Федерации, информирует пресс-служба Минобороны.
«Основная задача — проверка готовности руководящего состава объединений и соединений к управлению группировками сил в зонах своей ответственности и решению нестандартных оперативных задач», — сказано в релизе, который российское оборонное ведомство опубликовало в канале на платформе «Макс».
В учениях участвуют порядка 60 кораблей и подводных лодок, 30 самолётов, вертолётов и беспилотных комплексов. Также в учениях заняты более 13 000 военнослужащих.
Тем временем в Казахстане началась переброска вооружения, военной техники и личного состава в рамках подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Решительный отпор — 2026».
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