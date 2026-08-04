Розовая вода и стайки рыб. Стоят ли ночные сапы на Енисее своих денег

Я катаюсь на сапах второй раз, и этот показался мне легче. На Абаканской протоке почти нет течения. К тому же прозрачные сапы более устойчивые, поэтому на них легко сохранять баланс и грести. Можно даже разогнаться и при этом не упасть. У меня сомнений в себе не было, поскольку я регулярно занимаюсь спортом и в том числе выполняю упражнения на координацию. Но, как мне кажется, несложно будет даже при отсутствии подготовки. В начале прогулки нам рассказали, что за два года работы никто даже не упал в воду.