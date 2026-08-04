Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ряд зарубежных браузеров ввёл ограничения на посещение сайтов российских банков

Зарубежные браузеры — Google Chrome, Microsoft Edge и Safari — начали вводить ограничения на доступ к сайтам ряда крупных российских банков. Эта информация появилась 4 августа.

Источник: Life.ru

При доступе к сайтам появляется предупредительное сообщение, которое блокирует переход. Некоторые банки советуют пользователям установить сертификаты Минцифры для корректной работы их онлайн-ресурсов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении Apple. Поводом стало невыполнение части требований по устранению дискриминационных условий для российских цифровых сервисов на устройствах с операционной системой iOS. Ранее ведомство выдало компании предупреждение, в котором потребовало обеспечить возможность работы с российской поисковой системой и выполнить требования по предустановке отечественного программного обеспечения на iPhone и iPad.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.