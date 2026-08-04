Хабаровский край нарастит производство дронов и багги для СВО

Предприятия Хабаровского края получат федеральную поддержку на выпуск багги «Ерофей» и беспилотников моделей «Стриж-13», «Стриж-15» и «Шмель». Технику произведут в рамках льготного режима ТОР «Патриотическая», после чего направят в зону специальной военной операции, сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.
Средства на производство высокотехнологичной продукции краю выделили по линии Минвостокразвития России. Механизм поддержки действует с 2023 года и помогает предприятиям расширять выпуск техники, необходимой военным подразделениям.
За три года хабаровские производители серьёзно доработали вездеход «Ерофей» с учётом требований бойцов. Сейчас машина на 90% состоит из российских комплектующих, а часть выпущенных багги уже передали учебному центру Восточного военного округа.
В дальнейшем предприятия планируют выпускать автомобили под собственной маркой и менять комплектацию под задачи конкретного заказчика, условия эксплуатации и особенности региона. Такой подход позволит использовать технику не только в военной сфере, но и на труднодоступных территориях.
Одновременно в крае развивают производство беспилотных аппаратов. Помимо моделей для нужд СВО, компании создают дроны для обнаружения пожаров, патрулирования лесов и работы в сельском хозяйстве.