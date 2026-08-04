Хабаровский край нарастит производство дронов и багги для СВО

В дальнейшем предприятия планируют выпускать автомобили под собственной маркой и менять комплектацию под задачи конкретного заказчика, условия эксплуатации и особенности региона. Такой подход позволит использовать технику не только в военной сфере, но и на труднодоступных территориях.