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В России запретят продавать вейпы и сигареты на остановках: когда начнут действовать ограничения

Антропенко: Запрет продажи вейпов и сигарет на остановках заработает с сентября.

Источник: Комсомольская правда

Продажа вейпов и сигарет на остановках общественного транспорта в РФ станет незаконной с 1 сентября. С этой даты вступает в силу соответствующий закон, напомнил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

«С 1 сентября вступит в силу запрет на продажу вейпов и сигарет на остановках общественного транспорта. Эта мера является лишь малой долей в комплексе мер заботы о здоровье граждан», — цитирует депутата ТАСС.

Антропенко напомнил о риске пассивного курения при торговле табачной и никотиносодержащей продукцией на остановках.

Тем временем президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет регионам с 2027 года полностью запрещать продажу электронных сигарет у себя на территории. При этом 49 регионов уже заявили, что готовы воспользоваться этим правом.

На этом фоне эксперты считают, что полный запрет вейпов в России могут ввести к 2030 году.

Также сообщалось, что Росстандарт подключился к движению за здоровый образ жизни и утвердил изменения в ГОСТ на вейпы. Вот что это значит.

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