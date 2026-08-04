В России запретят продавать вейпы и сигареты на остановках: когда начнут действовать ограничения

Продажа вейпов и сигарет на остановках общественного транспорта в РФ станет незаконной с 1 сентября. С этой даты вступает в силу соответствующий закон, напомнил депутат Госдумы Игорь Антропенко.
«С 1 сентября вступит в силу запрет на продажу вейпов и сигарет на остановках общественного транспорта. Эта мера является лишь малой долей в комплексе мер заботы о здоровье граждан», — цитирует депутата ТАСС.
Антропенко напомнил о риске пассивного курения при торговле табачной и никотиносодержащей продукцией на остановках.
Тем временем президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет регионам с 2027 года полностью запрещать продажу электронных сигарет у себя на территории. При этом 49 регионов уже заявили, что готовы воспользоваться этим правом.
На этом фоне эксперты считают, что полный запрет вейпов в России могут ввести к 2030 году.
Также сообщалось, что Росстандарт подключился к движению за здоровый образ жизни и утвердил изменения в ГОСТ на вейпы. Вот что это значит.