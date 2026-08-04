Дания впервые призвала женщин в армию и увеличила срок службы до 11 месяцев

В 2024 году власти объявили о планах на фоне постоянных угроз президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию к США и конфликта России и Украины. В этом месяце Дания впервые направит роту более чем в 100 солдат в Гренландию. Новобранцы в течение пяти месяцев проходят базовую подготовку, затем следуют шесть месяцев оперативной службы. В датских ВС также появилось новое направление, связанное с БПЛА.