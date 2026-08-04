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Дания впервые призвала женщин в армию и увеличила срок службы до 11 месяцев

Около 1,6 тысячи датских призывников, включая женщин, приступили к прохождению обновленной 11-месячной военной службы. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает Reuters.

Около 1,6 тысячи датских призывников, включая женщин, приступили к прохождению обновленной 11-месячной военной службы. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает Reuters.

Дания ранее объявила, что впервые распространит обязательную военную службу на женщин и увеличит стандартную продолжительность с четырех до 11 месяцев. Страна также намерена нарастить количество ежегодно призываемых новобранцев с пяти до 7,5 тысячи человек к 2033 году.

— Это происходит на фоне ускоренного наращивания оборонного потенциала Дании, вызванного вопросами безопасности в Арктике и войной на Украине, — отмечается в публикации.

В 2024 году власти объявили о планах на фоне постоянных угроз президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию к США и конфликта России и Украины. В этом месяце Дания впервые направит роту более чем в 100 солдат в Гренландию. Новобранцы в течение пяти месяцев проходят базовую подготовку, затем следуют шесть месяцев оперативной службы. В датских ВС также появилось новое направление, связанное с БПЛА.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Латвия намерена начать призыв женщин в армию с 2028 года. Об этом заявил министр обороны страны Андрис Спрудс, подчеркнув необходимость увеличить численность Вооруженных сил страны. По его словам, привлечение женщин поможет укрепить обороноспособность и повысить общую боеготовность армии.

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