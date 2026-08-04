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ЛДПР предложила ввести контроль формирования цен на социально значимые продукты

Лидер партии Леонид Слуцкий считает, что ФАС должна отслеживать все цены на продукты.

БАРНАУЛ, 4 августа. /ТАСС/. ЛДПР предлагает ввести контроль за формированием цен на социально значимые продукты на всех этапах поставки — от производителя до полки магазина. Об этом ТАСС заявил лидер партии Леонид Слуцкий в ходе рабочей поездки в Алтайский край.

По его словам, на стоимость товаров влияет не только цена, по которой продукцию продает производитель, но и расходы посредников на закупку, переработку, хранение и перевозку.

«Поэтому ЛДПР требует ввести контроль цены “от производителя до полки”. Для социально значимых продуктов ФАС должна отслеживать отпускную цену производителя, цену первого оптового приобретения, расходы на переработку, хранение и перевозку, закупочную цену торговой сети и конечную розничную цену», — сказал Слуцкий.

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