Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости энтеровирусами

В Роспотребнадзоре отметили, что сейчас работает Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики энтеровирусной (неполио) инфекции. До 7 августа могут получить консультации по мерам личной и общественной профилактики. Особое внимание уделяется вопросам безопасности во время отдыха в детских летних оздоровительных организациях, лагерях и на курортах. Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках тематической горячей линии, и адреса консультационных центров и пунктов опубликованы на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.