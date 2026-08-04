Цифровой Плюшкин: Life.ru выяснил, куда исчезает память на телефоне

Если память начала быстро заканчиваться, стоит открыть раздел хранилища в настройках и посмотреть не только размер приложений, но и объём накопленных ими данных. В первую очередь полезно проверить мессенджеры, видеосервисы, браузеры и навигационные программы, отключить автоматическую загрузку ненужных файлов и удалить старый офлайн-контент. Полностью очищать кэш всех приложений регулярно не требуется: после очистки они снова загрузят необходимые данные, и временно освобождённое место будет снова занято.