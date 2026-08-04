Вирусолог назвал главного переносчика вируса Бурбон

«Вирус Бурбон передается клещами Amblyomma americanum (“одинокая звезда”) и этот вид клещей распространен только в западном полушарии. В нашем полушарии этих клещей нет, у нас тоже этот вирус отсутствует, никто его ранее не находил. Так что больших проблем для медицины, особенно для российской медицины, ситуация не представляет», — сказал Альтштейн.