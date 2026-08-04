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Вирусолог назвал главного переносчика вируса Бурбон

Альтштейн: основным переносчиком вируса Бурбон является клещ «одинокая звезда».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Основным переносчиком вируса Бурбон является клещ Amblyomma americanum или «одинокая звезда», в России этот вид никогда не встречался, сообщил РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что в Нью‑Йорке выявлен случай инфицирования вирусом Бурбон — редкой клещевой инфекцией, против которой в настоящее время не существует вакцины. При этом данных о циркуляции вируса Бурбон в РФ нет, отметили в ведомстве.

«Вирус Бурбон передается клещами Amblyomma americanum (“одинокая звезда”) и этот вид клещей распространен только в западном полушарии. В нашем полушарии этих клещей нет, у нас тоже этот вирус отсутствует, никто его ранее не находил. Так что больших проблем для медицины, особенно для российской медицины, ситуация не представляет», — сказал Альтштейн.

Он уточнил, что Бурбон относится к семейству ортомиксовирусов. За все время было обнаружено порядка 6−7 случаев инфицирования, два из которых оказались летальными. Однако в крови некоторых людей иногда обнаруживают антитела к этому вирусу, поэтому он может быть распространен шире, чем показывает заболеваемость.

По словам Альтштейна, вероятность того, что вирус Бурбон в ближайшем будущем начнет передаваться от человека к человеку является очень низкой.

Среди симптомов заражения вирусом Бурбон отмечаются температура, слабость, головная боль, ломота и боли в теле, тошнота и рвота, а также сыпь.

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