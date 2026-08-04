Приморские врачи спасли мужчину с сосудами, перекрытыми более чем на 95%

Жителя Камень-Рыболова доставили в Приморскую краевую клиническую больницу № 1 с сильной болью в груди. Результаты обследования показали инфаркт миокарда. Коронарография выявила, что сердечные сосуды сужены более чем на 95% — мужчине требовалась срочная операция. Сердце пациента не смогло сразу заработать самостоятельно во время операции. Врачи подключили его к системе ЭКМО — аппарату, который временно выполняет работу сердца и легких, давая организму время на восстановление. «В Приморском крае такие процедуры выполняются всего семь-восемь раз в год. Благодаря ЭКМО удалось выиграть время, необходимое для восстановления повреждённого миокарда», — отметил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии регионального сосудистого центра Игорь Домжалов. Сегодня пациент готовится к выписке и самостоятельно выходит на прогулки. За время лечения сердечная мышца восстановилась и мужчину удалось отключить от аппарата.