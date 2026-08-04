В России запатентовали способ борьбы с COVID в легких препаратом от алкоголизма

Эффективность разработки специалисты «Вектора» проверяли в два этапа — на культуре клеток и на сирийских хомячках. В лабораторных тестах на клетках препарат снижал размножение вируса. В рамках эксперимента животных заражали вирусом, часть из них лечили новым способом, а часть оставляли контрольной группой. После этого у всех хомячков брали образцы тканей легких и носовых ходов, чтобы с помощью ПЦР и тестов на клетках измерить вирусную нагрузку и оценить, насколько хорошо препарат подавляет вирус. Опыты показали снижение вирусной нагрузки.