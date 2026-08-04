В России запатентовали способ борьбы с COVID в легких препаратом от алкоголизма

НОВОСИБИРСК, 4 августа. /ТАСС/. Ученые центра вирусологии «Вектор» разработали и запатентовали способ, позволяющий бороться с коронавирусом прямо в легких с помощью препарата дисульфирама, который используется для лечения алкогольной зависимости. Новый способ обеспечивает снижение вирусной нагрузки в легких за счет прямой доставки лекарства в легкие, следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.
В основе разработки ученых «Вектора» — водорастворимый метаболит дисульфирама, препарата, который применяют главным образом для лечения алкогольной зависимости, благодаря тому блокирует расщепление алкоголя в организме и вызывает сильную негативную реакцию при его употреблении. Ученые выяснили, что метаболит этого препарата способен подавлять коронавирус непосредственно в тканях легких. Как отмечается в патенте, в прежних разработках не задавали четкие параметры аэрозоля и дозировки и не проверяли активность против коронавируса.
«Изобретение относится к медицине, а именно к терапии, пульмонологии и вирусологии, и может быть использовано для ингибирования вируса SARS-CoV-2 в тканях легких», — говорится в документе.
Ученые разработали способ борьбы с вирусом с помощью ингаляций. В виде аэрозоля в дыхательные пути доставляют специальный водный раствор с действующим веществом. Благодаря точно подобранным параметрам — концентрации, размеру частиц и режиму дозирования — препарат эффективно попадает в нужные ткани и снижает вирусную нагрузку в легких и носовой полости. Этот метод расширяет возможности применения вещества по сравнению с ранее известными решениями.
Эффективность разработки специалисты «Вектора» проверяли в два этапа — на культуре клеток и на сирийских хомячках. В лабораторных тестах на клетках препарат снижал размножение вируса. В рамках эксперимента животных заражали вирусом, часть из них лечили новым способом, а часть оставляли контрольной группой. После этого у всех хомячков брали образцы тканей легких и носовых ходов, чтобы с помощью ПЦР и тестов на клетках измерить вирусную нагрузку и оценить, насколько хорошо препарат подавляет вирус. Опыты показали снижение вирусной нагрузки.
«Ингаляционная форма обеспечивает прямую доставку активного вещества в дыхательные пути, минуя системный метаболизм, и не требует токсичных растворителей или нестабильных координационных комплексов. По сравнению с ближайшими аналогами технология легко воспроизводима в условиях амбулаторного и стационарного лечения», — отметили авторы патента.