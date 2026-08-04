В краевом детском центре «Созвездие» завершилась международная смена, объединившая школьников из России и Китая. Это еще одна часть летней оздоровительной кампании «Хабаровское лето», старт которой 1 июня дал губернатор Дмитрий Демешин. Отметим, что сейчас в детских центрах и лагерях региона проходят третьи смены. С начала лета отдохнуть и набраться сил смогли уже около 75 тысяч детей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Мост дружбы: школьники РФ и КНР встретились в хабаровском лагере. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
Мост дружбы: школьники РФ и КНР встретились в хабаровском лагере. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
Мост дружбы: школьники РФ и КНР встретились в хабаровском лагере. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
Мост дружбы: школьники РФ и КНР встретились в хабаровском лагере. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
Мост дружбы: школьники РФ и КНР встретились в хабаровском лагере. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
Мост дружбы: школьники РФ и КНР встретились в хабаровском лагере. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
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«Международная смена в краевом детском центре “Созвездие” стала ярким событием в рамках Годов российско-китайского сотрудничества в области образования, официальное открытие которым в мае этого года дали президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Сегодня образовательные и культурные инициативы помогают ребятам из России и Китая лучше узнать друг друга, формируют основу для доверительных отношений и открывают новые возможности для долгосрочного партнерства», — рассказал заместитель министра образования и науки края Алексей Парамонов.
В дружине имени Бонивура 20 школьников из города Фуюань и уезда Хуачуань погрузились в атмосферу творческого лета и познакомились с тем, как проводят каникулы их российские сверстники, увлеченные театральной деятельностью, хореографией, вокалом, а также изобразительным и декоративно-прикладным искусством.
Мост дружбы: школьники РФ и КНР встретились в хабаровском лагере. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
Мост дружбы: школьники РФ и КНР встретились в хабаровском лагере. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
Мост дружбы: школьники РФ и КНР встретились в хабаровском лагере. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
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Школьники из КНР участвовали в мастер-классах по изготовлению русских кукол-оберегов и интерьерной композиции, посвященной символам Хабаровского края. Помимо творчества, программа включала спортивные мероприятия и экскурсии. Ребята приняли участие в состязаниях и эстафетах, а также посетили Хабаровский краевой музей им. Н. И. Гродекова, Амурский утес и зоосад «Приамурский» им. В. П. Сысоева.
Важной частью смены стало сотрудничество с профессиональными творческими коллективами из Москвы и Санкт-Петербурга. Ключевым событием стал показ уличных спектаклей «Ширина», на котором дети из Китая представили собственные этюды.
Мост дружбы: школьники РФ и КНР встретились в хабаровском лагере. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
Мост дружбы: школьники РФ и КНР встретились в хабаровском лагере. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
Мост дружбы: школьники РФ и КНР встретились в хабаровском лагере. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
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Участники делегации из КНР остались довольны пребыванием в лагере. Они отметили дружелюбную и гостеприимную атмосферу, а также энтузиазм и открытость окружающих. Большое впечатление произвели вечерние мероприятия, занятия рукоделием, и главное — знакомство с русской культурой.
Напомним, что образовательные и культурные обмены будут одной из тем II Российско-Китайского форума, который пройдет с 4 по 6 сентября в Хабаровске. Главным событием станет пленарное заседание с участием первых лиц, которые обсудят перспективы развития приграничных территорий и определят новые векторы сотрудничества. Оператор форума — Фонд Росконгресс.