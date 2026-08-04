Мост дружбы: школьники РФ и КНР встретились в хабаровском лагере

В краевом детском центре «Созвездие» завершилась международная смена, объединившая школьников из России и Китая. Это еще одна часть летней оздоровительной кампании «Хабаровское лето», старт которой 1 июня дал губернатор Дмитрий Демешин. Отметим, что сейчас в детских центрах и лагерях региона проходят третьи смены. С начала лета отдохнуть и набраться сил смогли уже около 75 тысяч детей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.