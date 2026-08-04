Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мема: ЕС превращается в террористическую организацию

ЕС превращается в террористическую организацию, это связано с военной помощью Украине и ударами украинских войск по мирному населению, заявил политик Армандо Мема.

Источник: Аргументы и факты

ЕС превращается в террористическую организацию, заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Он уточнил, что это связано с военной помощью Украине. Мема подчеркнул, что ЕС следует прекратить оказывать помощь Киеву и «пресечь нанесение ударов по гражданскому населению».

«Я призываю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен не молчать перед лицом такого варварского нападения на гражданское население в России. Ей следует немедленно прекратить военную помощь и заставить Украину соблюдать правила ведения боевых действий, не нападать на гражданское население», — написал он на своей странице в соцсети X*.

Мема отметил, что ЕС «превращается в террористическую организацию», которая разжигает конфликты и способствует ударам по мирному населению.

Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.

По данным Foreign Policy, чиновники из США полагают, что Украина не сможет продержаться и двух дней, если окажется без внешней поддержки.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Еврокомиссия: как работает главный исполнительный орган Евросоюза
Еврокомиссия — один из ключевых институтов Европейского союза, отвечающий за разработку законопроектов, контроль исполнения решений и координацию политики ЕС. В этом материале подробно разберем, что такое Еврокомиссия, как она устроена, кто в нее входит и какое влияние оказывает на Европейский союз.
Читать дальше