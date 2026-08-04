ЕС превращается в террористическую организацию, заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Он уточнил, что это связано с военной помощью Украине. Мема подчеркнул, что ЕС следует прекратить оказывать помощь Киеву и «пресечь нанесение ударов по гражданскому населению».
«Я призываю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен не молчать перед лицом такого варварского нападения на гражданское население в России. Ей следует немедленно прекратить военную помощь и заставить Украину соблюдать правила ведения боевых действий, не нападать на гражданское население», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Мема отметил, что ЕС «превращается в террористическую организацию», которая разжигает конфликты и способствует ударам по мирному населению.
Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.
По данным Foreign Policy, чиновники из США полагают, что Украина не сможет продержаться и двух дней, если окажется без внешней поддержки.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.