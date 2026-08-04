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Количество погибших при землетрясениях в Венесуэле снова увеличилось: уже более 6,1 тысячи

При землетрясениях в Венесуэле погибли 6124 человека.

Источник: Комсомольская правда

Количество погибших при разрушительных землетрясениях в Венесуэле снова увеличилось. Обновлённую статистику обнародовал спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

В списке жертв стихии уже 6125 человек, сказано в релизе, который он опубликовал в Telegram-канале. Это на 579 человек больше той цифры, которая была озвучена ранее. Также сообщается о 60 992 пострадавших, которым понадобилась медицинская помощь.

Напомним, два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня.

При этом землетрясение в Венесуэле породило необычное природное явление. Сообщалось, что небо окрасилось в ярко-красный цвет.

Как трехлетний мальчик чудом выжил после землетрясения в Венесуэле, читайте здесь на KP.RU.

Почему землетрясение в Венесуэле стало таким разрушительным, объяснил сейсмолог Рябинкин. Одна из причин — снижение строительных норм, считает эксперт.

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