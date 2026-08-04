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Хабаровчанин обманул четырех клиентов на 367 тысяч при установке балконов и кондиционеров

42-летний житель Хабаровска брал предоплату за остекление балконов и установку кондиционеров, но работы не выполнял. Получив 70% суммы, он под разными предлогами затягивал сроки и исчезал. Четыре пострадавших остались без денег и без ремонта. Сумма ущерба составила 367 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за мошенничество.

42-летний житель Хабаровска брал предоплату за остекление балконов и установку кондиционеров, но работы не выполнял. Получив 70% суммы, он под разными предлогами затягивал сроки и исчезал. Четыре пострадавших остались без денег и без ремонта. Сумма ущерба составила 367 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за мошенничество.