Хабаровчанин обманул четырех клиентов на 367 тысяч при установке балконов и кондиционеров

42-летний житель Хабаровска брал предоплату за остекление балконов и установку кондиционеров, но работы не выполнял. Получив 70% суммы, он под разными предлогами затягивал сроки и исчезал. Четыре пострадавших остались без денег и без ремонта. Сумма ущерба составила 367 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за мошенничество.