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SuperJob выяснил связь беспорядка на рабочем месте и высокого заработка

По информации исследования сервиса, россияне с доходом свыше 150 тыс. рублей меньше всего зациклены на порядке.

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Творческий беспорядок чаще всего наблюдается у тех, кто больше зарабатывает. Это следует из исследования SuperJob, которое есть в распоряжении ТАСС.

«Россияне с доходом от 150 тыс. рублей меньше всего зациклены на порядке (54%) и гораздо более терпимы к хаосу на рабочем месте (35%)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди граждан, зарабатывающих до 99 999 рублей, лишь 23% придерживаются творческого беспорядка и 65% хотят идеального рабочего места.

Россияне с доходом от 100 тыс. до 150 тыс. рублей больше всего зациклены на чистом пространстве — 74%, а хаос на рабочем столе есть у 20%.