SuperJob выяснил связь беспорядка на рабочем месте и высокого заработка

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Творческий беспорядок чаще всего наблюдается у тех, кто больше зарабатывает. Это следует из исследования SuperJob, которое есть в распоряжении ТАСС.
«Россияне с доходом от 150 тыс. рублей меньше всего зациклены на порядке (54%) и гораздо более терпимы к хаосу на рабочем месте (35%)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что среди граждан, зарабатывающих до 99 999 рублей, лишь 23% придерживаются творческого беспорядка и 65% хотят идеального рабочего места.
Россияне с доходом от 100 тыс. до 150 тыс. рублей больше всего зациклены на чистом пространстве — 74%, а хаос на рабочем столе есть у 20%.