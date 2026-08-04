В Приморье инспектор заповедника разбудил спящего на дереве медведя

Лазовский заповедник расположен в восточной части Приморского края на склонах хребта Сихотэ-Алинь, обращенных к Японскому морю. Фауна птиц представлена 408 видами, несколько десятков из них — краснокнижные. Многие виды животных в заповеднике относятся к числу редких, в том числе амурский тигр и амурский горал. В границы Лазовского заповедника входит остров Петрова, на котором расположена единственная в мире островная тисовая роща.