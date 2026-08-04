В Приморье инспектор заповедника разбудил спящего на дереве медведя

ВЛАДИВОСТОК, 4 авг — РИА Новости. Инспектор Лазовского заповедника в Приморье во время обхода территории снял на видео спящего на дереве гималайского медведя и разбудил его, сообщает Центр «Амурский тигр».
«Участковый инспектор Объединенной дирекции Лазовского заповедника и национального парка “Зов тигра” Дмитрий Ионуца бесцеремонно разбудил гималайского медведя, прикорнувшего в смешной позе на березе на территории заповедника. Встреча произошла в ходе пешего патрулирования территории ООПТ», — говорится в сообщении.
На видео, опубликованном в Telegram-канале центра, видно, что медведь спит, свесившись в разветвленном стволе дерева на небольшой высоте. Из-за окрика инспектора он просыпается, быстро спускается на землю и убегает.
В центре отмечают, что инспектор проходил в этом же месте менее, чем получасом ранее, и в тот момент медведя не было.
«Этот медведь — буквально мы каждое утро, а Дмитрий — будильник, который зовет на работу», — добавляется в сообщении.
Лазовский заповедник расположен в восточной части Приморского края на склонах хребта Сихотэ-Алинь, обращенных к Японскому морю. Фауна птиц представлена 408 видами, несколько десятков из них — краснокнижные. Многие виды животных в заповеднике относятся к числу редких, в том числе амурский тигр и амурский горал. В границы Лазовского заповедника входит остров Петрова, на котором расположена единственная в мире островная тисовая роща.