Слет Юннатов Первых прошел на базе «Сикачи-Алян»

На базе отдыха «Сикачи-Алян» прошел региональный слет Юннатов Первых. На мероприятие собралось 20 школьников от 8 до 17 лет, увлеченных экологией, исследовательской и природоохранной деятельностью. «Развитие экологического мышления — важная часть воспитания ответственного поколения. На таких площадках школьники учатся работать в команде, проводить исследования и превращать свои идеи в полезные для региона проекты. Полученные знания и знакомства помогут ребятам продолжить работу в юннатских клубах и вовлечь в экологические инициативы своих сверстников», — рассказал заместитель председателя Совета по стратегическому развитию регионального отделения Движения Первых Хабаровского края Руслан Беляков. Для участников проводили исследовательские практикумы, полевые занятия, проектные сессии, интеллектуальные и спортивные мероприятия. Первые обменялись лучшими практиками, познакомились с современными экологическими инициативами и развили навыки проведения исследований в природных условиях. Также школьники прошли торжественную церемонию посвящения в сообщество юннатов Первых.