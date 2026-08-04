«Норникель» объявил финансовые результаты за первую половину 2026 года

«Компания продолжила реализацию долгосрочной инвестиционной программы — капитальные затраты в отчетном периоде выросли до 1,4 млрд долл. США. Основные проекты включали инвестиции в горнодобывающие активы Норильского сегмента в целях обеспечения роста добычи и переработки руды, а также модернизацию оборудования в рамках политики импортозамещения и обновление основных фондов. Продолжалось активное внедрение передовых технологий автоматизации, в том числе с использованием цифровых решений и искусственного интеллекта. Мы продолжили реализацию нашего флагманского экологического проекта в Норильске, а также исполнение в полном объеме наших социальных обязательств перед работниками и жителями регионов присутствия», — прокомментировал финансовые результаты президент «Норникеля» Владимир Потанин.