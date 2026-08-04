«Норникель» объявил финансовые результаты за первую половину 2026 года

Компания «Норникель», основные активы которой находятся в Красноярском крае, объявила промежуточные консолидированные финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2026 года.
Консолидированная выручка с начала года выросла до 8,3 млрд долл. США вследствие положительной динамики цен на цветные и драгоценные металлы. Показатель EBITDA вырос до 3,9 млрд долл. США благодаря росту выручки. Рентабельность EBITDA составила 47%.
Также увеличились денежные операционные расходы — до 3,2 млрд долл. США. Это произошло, прежде всего, за счет укрепления рубля, инфляции и роста платежей по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который привязан к ценам на металлы.
В компании отметили, что чистый оборотный капитал увеличился с начала года до 3,4 млрд долл. США. Основная причина — временное увеличение дебиторской задолженности из-за перестройки сбытовых цепочек на фоне возросшей геополитической неопределенности.
Также вырос объем капитальных вложений. Он составляет 1,4 млрд долл. США. Продолжается реализация стратегических проектов по исполнению экологических обязательств, развитию горно-обогатительных и металлургических мощностей, модернизации инфраструктуры и повышения надежности оборудования и обновления основных фондов.
«Компания продолжила реализацию долгосрочной инвестиционной программы — капитальные затраты в отчетном периоде выросли до 1,4 млрд долл. США. Основные проекты включали инвестиции в горнодобывающие активы Норильского сегмента в целях обеспечения роста добычи и переработки руды, а также модернизацию оборудования в рамках политики импортозамещения и обновление основных фондов. Продолжалось активное внедрение передовых технологий автоматизации, в том числе с использованием цифровых решений и искусственного интеллекта. Мы продолжили реализацию нашего флагманского экологического проекта в Норильске, а также исполнение в полном объеме наших социальных обязательств перед работниками и жителями регионов присутствия», — прокомментировал финансовые результаты президент «Норникеля» Владимир Потанин.