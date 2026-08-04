В Роспотребнадзоре напомнили, как защититься от кишечных инфекций

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация по кишечным инфекциям в России в настоящее время стабильная. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«В теплое время года возрастает риск возникновения заболеваний острыми кишечными инфекциями. Наиболее часто к заражению приводят несоблюдение температурных условий хранения пищи, недостаточная термическая обработка, использование воды из непроверенных источников, а также контакт грязных рук с пищей. В Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по острым кишечным инфекциям в настоящее время остается стабильной», — гово, рится в сообщении.
В то же время в ведомстве подчеркнули, что для профилактики заболеваний необходимо строго соблюдать правила личной гигиены: тщательно мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета, общественных мест, поездок в транспорте, а также после контакта с животными. Для питья рекомендуется использовать бутилированную или кипяченую воду, не употреблять воду из неизвестных источников и не использовать лед, происхождение которого вызывает сомнения. Овощи, фрукты, зелень и ягоды следует тщательно промывать под проточной водой, а при необходимости — дополнительно обдавать кипятком.
Профилактические рекомендации.
Особое внимание в ведомстве рекомендовали уделять безопасному приготовлению и хранению продуктов. Скоропортящиеся продукты необходимо хранить в холодильнике при рекомендованной температуре, не оставлять готовые блюда при комнатной температуре длительное время и соблюдать сроки годности. Мясо, птицу, рыбу и яйца важно подвергать достаточной термической обработке. При приготовлении пищи следует использовать отдельные разделочные доски и ножи для сырых и готовых продуктов, поддерживать чистоту кухонных поверхностей и не допускать перекрестного загрязнения. Во время поездок, отдыха на природе и посещения мест массового пребывания людей рекомендуется отдавать предпочтение продуктам, которые можно безопасно хранить и транспортировать, использовать термосумки и контейнеры, защищать пищу от насекомых и пыли. Не следует приобретать готовую еду и напитки в несанкционированных местах торговли. Купаться необходимо только в разрешенных для этого местах, избегая заглатывания воды. Родителям важно контролировать соблюдение детьми правил гигиены, особенно при приеме пищи на улице и после игр, подчеркнули в ведомстве.
При появлении симптомов заболевания — тошноты, рвоты, диареи, болей в животе, повышения температуры — Роспотребнадзор советует незамедлительно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Чтобы снизить риск распространения инфекции, необходимо соблюдать гигиену дома, выделить заболевшему отдельную посуду и полотенце, а также регулярно проводить влажную уборку.