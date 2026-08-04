В Роспотребнадзоре напомнили, как защититься от кишечных инфекций

Особое внимание в ведомстве рекомендовали уделять безопасному приготовлению и хранению продуктов. Скоропортящиеся продукты необходимо хранить в холодильнике при рекомендованной температуре, не оставлять готовые блюда при комнатной температуре длительное время и соблюдать сроки годности. Мясо, птицу, рыбу и яйца важно подвергать достаточной термической обработке. При приготовлении пищи следует использовать отдельные разделочные доски и ножи для сырых и готовых продуктов, поддерживать чистоту кухонных поверхностей и не допускать перекрестного загрязнения. Во время поездок, отдыха на природе и посещения мест массового пребывания людей рекомендуется отдавать предпочтение продуктам, которые можно безопасно хранить и транспортировать, использовать термосумки и контейнеры, защищать пищу от насекомых и пыли. Не следует приобретать готовую еду и напитки в несанкционированных местах торговли. Купаться необходимо только в разрешенных для этого местах, избегая заглатывания воды. Родителям важно контролировать соблюдение детьми правил гигиены, особенно при приеме пищи на улице и после игр, подчеркнули в ведомстве.