Стартовала регистрация для СМИ на II Российско-Китайский форум в Хабаровске

В Хабаровске стартовала онлайн-регистрация на II Российско-Китайский форум для российских и иностранных журналистов, а также блоггеров. Как отметили в правительстве края, для представителей СМИ посещение РКФ-2026 — это уникальная возможность, которая позволит больше узнать о деловых взаимоотношениях двух стран и получить эксклюзивные подробности о совместных проектах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, что в этом году главной темой форума выбран слоган «Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова». В рамках международного мероприятия пройдут более 40 тематических площадок, главным из которых станет пленарное заседание. Ожидается, что в масштабном событии примут участие 3 тысячи представителей власти и бизнеса России и Китая.
— Российско-Китайский форум — это пространство, где экономика, культура, наука и молодежные инициативы не идут параллельно, а усиливают друг друга. Ярким примером такого подхода станет развитие острова Большой Уссурийский: здесь рядом разместятся производственные площадки, туристические маршруты и пространства для фестивалей, студенческих обменов и встреч. На форуме мы будем собирать эту мозаику — обсуждать не только условия для резидентов, но и сценарии того, как территория станет местом живого диалога между жителями наших стран, — подчеркнул губернатор Дмитрий Демешин.
Направить заявку на посещение форума в качестве представителя масс-медиа необходимо до 17 августа — заполнить форму можно на официальном сайте мероприятия.
Организатором форума выступило правительство Хабаровского края, а оператором — фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО, КРДВ, Минвостокразвития РФ, Минэкономразвития РФ, Минпромторг РФ и РЭЦ.