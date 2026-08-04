Стартовала регистрация для СМИ на II Российско-Китайский форум в Хабаровске

— Российско-Китайский форум — это пространство, где экономика, культура, наука и молодежные инициативы не идут параллельно, а усиливают друг друга. Ярким примером такого подхода станет развитие острова Большой Уссурийский: здесь рядом разместятся производственные площадки, туристические маршруты и пространства для фестивалей, студенческих обменов и встреч. На форуме мы будем собирать эту мозаику — обсуждать не только условия для резидентов, но и сценарии того, как территория станет местом живого диалога между жителями наших стран, — подчеркнул губернатор Дмитрий Демешин.