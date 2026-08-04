FT: Apple судится с Лондоном за конфиденциальность данных пользователей

Американская корпорация Apple оспаривает в судебном порядке требование правительства Великобритании о предоставлении доступа к зашифрованным облачным данным пользователей. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает Financial Times.
Иск направлен в специализированный британский трибунал, расследующий возможные факты государственной слежки за гражданами. Конфликт берет начало с 2025 года, когда Лондон под давлением Вашингтона первоначально отозвал требование о широком доступе к данным. Однако затем британские власти направили Apple «уведомление о технических возможностях», обязывающее компанию раскрывать информацию по всем пользователям, за исключением граждан США.
В корпорации считают, что подобные требования нарушают конфиденциальность пользователей, и настаивают на их незаконности. Официальный Лондон аргументирует необходимость подобных мер борьбой с терроризмом и преступностью, говорится в материале.
В этот же день стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении американской корпорации Apple. Ранее компании было выдано предупреждение о необходимости устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем, а также исполнить требования о предустановке отечественного ПО на устройствах с iOS.