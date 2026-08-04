FT: Apple судится с Лондоном за конфиденциальность данных пользователей

В этот же день стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении американской корпорации Apple. Ранее компании было выдано предупреждение о необходимости устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем, а также исполнить требования о предустановке отечественного ПО на устройствах с iOS.