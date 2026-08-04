Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я не позволю»: Трамп выступил с жестким заявлением по Ормузскому проливу

Трамп: Власти Ирана не будут взимать плату за проход в Ормузском проливе.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме выступил с жестким заявлением по Ормузскому проливу. По его словам, власти Ирана не будет взимать плату за проход судов в Ормузском проливе, так он якобы находится под контролем Соединенных Штатов.

«Я не позволю им взимать сборы, — подчеркнул Трамп. — Если кто-то и будет взимать плату, то это мы».

Американский лидер утверждает, что вопрос поступлений в иранскую казну за счет международного судоходства через Ормуз даже не обсуждается в переговорах между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее появилась информация, что соглашения между Ираном и США об открытии Ормузского пролива на данный момент не существует, а важнейшая артерия остается закрытой. Об этом пишет иранское агентство Fars.

Согласно сведениям американских журналистов из Associated Press, возобновление полноценного судоходства через Ормузский пролив и снятия американской блокады с иранских портов — одна из первостепенных тем на переговорах США и Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше