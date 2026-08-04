«Я не позволю»: Трамп выступил с жестким заявлением по Ормузскому проливу

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме выступил с жестким заявлением по Ормузскому проливу. По его словам, власти Ирана не будет взимать плату за проход судов в Ормузском проливе, так он якобы находится под контролем Соединенных Штатов.