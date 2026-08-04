«Я не позволю»: Трамп выступил с жестким заявлением по Ормузскому проливу

«Я не позволю им взимать сборы, — подчеркнул Трамп. — Если кто-то и будет взимать плату, то это мы».
Американский лидер утверждает, что вопрос поступлений в иранскую казну за счет международного судоходства через Ормуз даже не обсуждается в переговорах между Вашингтоном и Тегераном.
Ранее появилась информация, что соглашения между Ираном и США об открытии Ормузского пролива на данный момент не существует, а важнейшая артерия остается закрытой. Об этом пишет иранское агентство Fars.
Согласно сведениям американских журналистов из Associated Press, возобновление полноценного судоходства через Ормузский пролив и снятия американской блокады с иранских портов — одна из первостепенных тем на переговорах США и Ирана.