В Великом Новгороде мужчина надругался над младенцем

Жителю Великого Новгорода предъявили обвинение в действиях сексуального характера в отношении младенца, сообщили в пресс-службе судов Новгородской области.
По версии правоохранительных органов, 22-летний мужчина надругался над ребёнком 2025 года рождения. Фигуранта расследования обвиняют в совершении преступления в рамках пункта «б» части 4 статьи 132 УК РФ. Его отправили под арест.
«Суд избрал жителю Великого Новгорода меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 30 сентября 2026 года включительно», — уточнила пресс-служба судов на странице в социальной сети «Вконтакте».
Постановление, вынесенное Новгородским районным судом, в законную силу не вступило.
Статья, в рамках которой мужчине предъявлено обвинение, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
Напомним, 16 июля сообщалось, что 49-летний житель Севастополя получил 17 лет тюрьмы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Мужчина совершал противоправные действия сексуального характера в отношении их двух девятилетних девочек. Они являются дочерьми знакомых осужденного.