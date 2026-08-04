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В Великом Новгороде мужчина надругался над младенцем

В Великом Новгороде отправили под стражу мужчину, которого обвиняют в том, что он надругался над младенцем.

Источник: Аргументы и факты

Жителю Великого Новгорода предъявили обвинение в действиях сексуального характера в отношении младенца, сообщили в пресс-службе судов Новгородской области.

По версии правоохранительных органов, 22-летний мужчина надругался над ребёнком 2025 года рождения. Фигуранта расследования обвиняют в совершении преступления в рамках пункта «б» части 4 статьи 132 УК РФ. Его отправили под арест.

«Суд избрал жителю Великого Новгорода меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 30 сентября 2026 года включительно», — уточнила пресс-служба судов на странице в социальной сети «Вконтакте».

Постановление, вынесенное Новгородским районным судом, в законную силу не вступило.

Статья, в рамках которой мужчине предъявлено обвинение, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Напомним, 16 июля сообщалось, что 49-летний житель Севастополя получил 17 лет тюрьмы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Мужчина совершал противоправные действия сексуального характера в отношении их двух девятилетних девочек. Они являются дочерьми знакомых осужденного.

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