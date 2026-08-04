Блюда национальной кухни КМНС представили на фестивале «Амта» в Хабаровске

— Мы приехали на фестиваль «Амта» от района имени Полины Осипенко и представляем две кухни: эвенкийскую (мясную) и негидальскую (рыбную). Подобные мероприятия безусловно, сплачивают, поскольку мы общаемся с представителями других народов, обмениваемся опытом и рецептами. Благодаря поддержке компании «Полиметалл», с которой у нас заключено соглашение, мы можем выезжать на фестивали, даже за пределы края, и всегда везём с собой национальную кухню. «Это очень помогает нам сохранять и показывать наши традиции», —сказала председатель ассоциации КМНС района имени Полины Осипенко Людмила Балабанова.