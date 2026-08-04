Блюда национальной кухни КМНС представили на фестивале «Амта» в Хабаровске

Краевой фестиваль национальной кухни «Амта» отгремел в столице Хабаровского края. Коренные малочисленные народы региона представили самые разнообразные и уникальные блюда: от строганины из оленя, приготовленной десятью различными способами, множества видов рыбы, до самых непривычных для обывателя сочетаний — например, очищенных и нафаршированных внутренностей сохатого, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Организатором мероприятия выступила региональная Ассоциация коренных малочисленных народов. Ключевыми партнерами выступили Правительство Хабаровского края и компания «Полиметалл». Как отметили в ходе торжественной церемонии открытия, регион впервые проводит подобное событие именно с акцентом на кухню народов, проживающих на территории края.
— На фестивале представлена кухня всех коренных народов края — из разных районов, поселков, с побережья Амура, моря, тундры и тайги. Уверена, этот день и представленные блюда запомнятся каждому на долгие годы: «Амта» — значит «вкусно»! — подчеркнула организатор мероприятия и глава ассоциации Любовь Одзял.
Цель фестиваля — сохранение и популяризация народных традиций в национальной кухне. Событие приурочено к Году единства народов России и Международному дню коренных народов мира.
— Это важнейшее событие для края. Сохранение этничности через гастрономию — это способ передать смыслы и нарративы, укрепить культурное наследие и наладить межкультурное взаимодействие. Мы не должны забывать прошлое, мы обязаны учить детей и развиваться в этом направлении, — отметила министр туризма Хабаровского края Марина Ярцева.
В фестивале «Амта» приняли участие представители КМНС из 10 муниципальных районов края, в числе которых авторские группы, семейные коллективы, национальные общины, некоммерческие организации и предприниматели всех возрастных категорий.
— Мы приехали на фестиваль «Амта» от района имени Полины Осипенко и представляем две кухни: эвенкийскую (мясную) и негидальскую (рыбную). Подобные мероприятия безусловно, сплачивают, поскольку мы общаемся с представителями других народов, обмениваемся опытом и рецептами. Благодаря поддержке компании «Полиметалл», с которой у нас заключено соглашение, мы можем выезжать на фестивали, даже за пределы края, и всегда везём с собой национальную кухню. «Это очень помогает нам сохранять и показывать наши традиции», —сказала председатель ассоциации КМНС района имени Полины Осипенко Людмила Балабанова.
Однако, как отметили участники масштабного для края события, далеко не все задуманное удалось реализовать, за кулисами остались еще множество уникальных продуктов и блюд, которые будут ждать следующего шанса.
— Вся продукция местная — выловлена собственноручно в Татарском проливе, в Советской Гавани. Нигде в России, как мне кажется, невозможно попробовать настолько же свежей и вкусной рыбы. Рыбалка — наша жизненная необходимость, передаваемая из поколения в поколение. Наши предки веками жили на побережье и всегда ели и рыбу, и мясо диких животных, добытых собственным трудом, — поделилась участница фестиваля и председатель регионального районного отделения ассоциации КМНС Елена Максакова.
Помимо национальной еды в рамках фестиваля участники представили и традиционные изделия и продукцию прикладного искусства своих народов.
— Меня поразил костюм из рыбьей кожи. Я сам вырос в Забайкалье среди бурят, для нас многие вещи кажутся нормой, как для хабаровчан юкола и строганина. Считаю необходимым, чтобы все народы жили дружно, передавали свои традиции будущим поколениям, — отметил Александр, один из участников фестиваля.
По завершению фестиваля самые необычные и яркие блюда, представленные участниками, войдут в единую книгу рецептов — фотографии уже отсняты, осталось собрать подробные рецепты и сверстать издание. Как рассказала Любовь Одзял, организаторы планируют разделить тираж на два вида: упрощенный, предназначенный для массового читателя, и эксклюзивный — до 50−100 экземпляров, который хотят представить и подарить президенту России Владимиру Путину.