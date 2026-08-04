Всего 20 минут в день: Врач объяснил, как небольшая ежедневная нагрузка продлевает жизнь и предотвращает болезни

По словам эксперта, хорошим ориентиром считается 7−10 тысяч шагов в сутки, хотя даже увеличение количества шагов с очень низкого уровня уже приносит пользу для здоровья. Если человек раньше вёл малоподвижный образ жизни, начинать можно с 4−5 тысяч шагов в день, постепенно увеличивая нагрузку. Главное — регулярность, а не рекорды.