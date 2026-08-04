Мтавари: Самолёт зацепился за опору освещения в Тбилиси, это может быть Су-25

Самолёт зацепился за опору линии электропередач в Тбилиси. Это произошло на окраине города, информирует агентство «Мтавари».
«Летательный аппарат, предположительно, является штурмовиком Су-25, разработанным еще в Советском Союзе. По словам местных жителей, на этой территории расположен авиационный завод, поэтому подобные инциденты здесь происходили и ранее», — сказано в публикации.
Ранее в Перу 13 человек погибли при крушении туристичекого самолёта над геоглифами Наски.
Также сообщалось, что военно-транспортный самолет Ан-32 Военно-воздушных сил (ВВС) Индии потерпел крушение при посадке на авиабазе Джорхат в северо-восточном штате Ассам.
Напомним, в Великобритании два человека трагически погибли после того, как самолет упал в поле в графстве Эссекс по завершении ознакомительного полета.
Накануне легкомоторный самолёт Cessna 182 с двумя людьми пропал в Иркутской области. Команда занималась осмотром лесного пожара.