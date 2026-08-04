Еще 12 беспилотников для лесного хозяйства появятся в Хабаровском крае

К осени в Министерстве лесного хозяйства и лесопереработки края появится 12 дронов, с помощью которых планируют следить за пожароопасной обстановкой в лесах региона. «Мы провели испытания и отобрали наиболее подходящие для нужд лесного хозяйства беспилотники. Первые такие модели будем закупать уже на этой неделе. Подписание контрактов запланировано с 7 по 10 августа», — доложил исполняющий обязанности министра лесного хозяйства и лесопереработки края Евгений Богданов. Беспилотники применялись для лесного патрулирования и тушения пожаров не менее 400 раз с начала года.