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Ученые выяснили происхождение «кровавого водопада» в Антарктиде

Ученые обнаружили новые доказательства того, что питающая антарктический «кровавый водопад» красная вода имеет древнее морское происхождение, пишет Daily Mail.

Ученые обнаружили новые доказательства того, что питающая антарктический «кровавый водопад» красная вода имеет древнее морское происхождение, пишет Daily Mail.

Сообщается, что на это указали микроорганизмы, сохранившие связь с океанической средой.

Необычный поток вытекает из ледника Тейлора в Сухих долинах Мак-Мердо. Его насыщенный красный цвет объясняется богатым железом рассолом: при контакте с воздухом металл окисляется и окрашивает воду.

Исследователи изучили 167 образцов воды, воздуха и донных отложений. В районе водопада они нашли гораздо больше организмов, связанных с морской средой, чем в других частях полярной пустыни.

Ученые считают, что морская вода попала в долину во время более теплого периода, когда уровень океана был выше. Затем море отступило, ледник продвинулся и запечатал соленый резервуар под толщей льда — рассол мог оказаться в ловушке более миллиона лет назад.

Несмотря на долгую изоляцию, в нем сохранилось сообщество микроорганизмов, приспособившихся к темноте, холоду и недостатку кислорода. Генетические данные помогут точнее определить, когда древнее море оказалось отрезано от океана. Находка также показывает, как жизнь способна выживать в одной из самых суровых сред на Земле.

Стремительное разрушение ледника Туэйтса в Антарктиде, который называют «ледником Судного дня», может привести к повышению уровня Мирового океана. Среди российских территорий в зоне риска затопления находятся Санкт-Петербург, Западная Сибирь и побережье Балтики. «Вечерняя Москва» узнала у ведущего научного сотрудника Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, климатолога Андрея Киселева, может ли Санкт-Петербург уйти под воду из-за таяния ледника Туэйтса.

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