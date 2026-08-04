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Поднявшийся Амур может подтопить низкие места села Елабуга Хабаровского района

Так, по уточненным данным Дальневосточного УГМС, уровень воды в Амуре у села Елабуга к 8−10 августа может подняться до 470−500 сантиметров. При этом отметка неблагоприятных явлений в этом месте начинается с 450 сантиметров, а уровень опасных явлений — с 550 сантиметров. По данным специалистов, это может привести к подтоплениям приусадебных участков и участков тех дорог.

Так, по уточненным данным Дальневосточного УГМС, уровень воды в Амуре у села Елабуга к 8−10 августа может подняться до 470−500 сантиметров. При этом отметка неблагоприятных явлений в этом месте начинается с 450 сантиметров, а уровень опасных явлений — с 550 сантиметров. По данным специалистов, это может привести к подтоплениям приусадебных участков и участков тех дорог, которые находятся в низине и в пойме реки.