Поднявшийся Амур может подтопить низкие места села Елабуга Хабаровского района

Так, по уточненным данным Дальневосточного УГМС, уровень воды в Амуре у села Елабуга к 8−10 августа может подняться до 470−500 сантиметров. При этом отметка неблагоприятных явлений в этом месте начинается с 450 сантиметров, а уровень опасных явлений — с 550 сантиметров. По данным специалистов, это может привести к подтоплениям приусадебных участков и участков тех дорог, которые находятся в низине и в пойме реки.