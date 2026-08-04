В Красноярске под комплексное развитие территорий передадут 29 участков

В настоящее время в Красноярске действует 28 договоров КРТ. И в каждом из них предусмотрены социальные обязательства застройщиков. Среди них не только строительство объектов культуры, образования и спорта. Но и строительство подъездных дорог, обновление инженерных сетей, другое.