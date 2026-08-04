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В Красноярске под комплексное развитие территорий передадут 29 участков

На переданных застройщикам участках будут построены садики и школы.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске под комплексное развитие территорий передадут застройщикам 29 земельных участков общей площадью более 316 тысяч квадратных метров. Из них 23 предназначены для возведения детских садов, 6 — под школы, сообщили в департаменте городского строительства.

В части договоров инвесторы должны запроектировать детские учреждения, в части — построить их самостоятельно и передать муниципалитету.

В настоящее время в Красноярске действует 28 договоров КРТ. И в каждом из них предусмотрены социальные обязательства застройщиков. Среди них не только строительство объектов культуры, образования и спорта. Но и строительство подъездных дорог, обновление инженерных сетей, другое.