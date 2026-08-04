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В Иркутске полиция разыскивает 40-летнего мужчину, пропавшего в июне

Максим Павлов ушёл из дома 21 июня, последний раз его видели 23 июля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске полиция ищет 40-летнего Максима Павлова, который перестал выходить на связь больше месяца назад.

В дежурную часть отдела полиции № 1 обратилась его мать, которая сообщила, что 21 июня её сын ушёл из дома и до сих пор не вернулся.

Последний раз пропавшего видели 23 июля в районе остановки общественного транспорта «Технический университет», с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

— Приметы мужчины: рост около 160 сантиметров, нормальное телосложение, тёмно-русые волосы и карие глаза, — сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

В день исчезновения он был одет в синюю кофту, голубую футболку, синие джинсы и чёрные кроссовки.