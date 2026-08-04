В Иркутске полиция разыскивает 40-летнего мужчину, пропавшего в июне

В Иркутске полиция ищет 40-летнего Максима Павлова, который перестал выходить на связь больше месяца назад.
В дежурную часть отдела полиции № 1 обратилась его мать, которая сообщила, что 21 июня её сын ушёл из дома и до сих пор не вернулся.
Последний раз пропавшего видели 23 июля в районе остановки общественного транспорта «Технический университет», с тех пор о его местонахождении ничего не известно.
— Приметы мужчины: рост около 160 сантиметров, нормальное телосложение, тёмно-русые волосы и карие глаза, — сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.
В день исчезновения он был одет в синюю кофту, голубую футболку, синие джинсы и чёрные кроссовки.