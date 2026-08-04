В ГД предложили включить в уроки физкультуры практические занятия по ЗОЖ

Григорьев предлагает 70% занятий посвящать непосредственно спорту, а 30% — «полезным знаниям». «Как сон влияет на организм, что такое стресс, здоровое питание, как оказать первую помощь, как следить за своим здоровьем, почему профилактика важнее лечения. Мы должны научить не только бороться с последствиями, но и предупреждать проблемы», — заключил парламентарий.