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В ГД предложили включить в уроки физкультуры практические занятия по ЗОЖ

Депутат Госдумы Юрий Григорьев считает, что их должны проводить врачи и инструкторы.

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Практические занятия по здоровому образу жизни нужно проводить в рамках уроков физкультуры в школах. Такое мнение высказал ТАСС депутат Госдумы Юрий Григорьев («Справедливая Россия»).

«В рамках уроков физкультуры предлагаю новый модуль “Культура здоровья”. Чтобы врачи и инструкторы проводили практические занятия по здоровому образу жизни, а не давали детям теоретические тесты», — сказал Григорьев.

Депутат считает, что тема здоровья в школах часто превращается в формальность. «Родителям присылают в школьный чат ссылки со строгим указанием “сверху” пройти тесты о правильном питании и здоровом образе жизни. Но детей сначала нужно научить, рассказать, показать», — отметил он.

Григорьев предлагает 70% занятий посвящать непосредственно спорту, а 30% — «полезным знаниям». «Как сон влияет на организм, что такое стресс, здоровое питание, как оказать первую помощь, как следить за своим здоровьем, почему профилактика важнее лечения. Мы должны научить не только бороться с последствиями, но и предупреждать проблемы», — заключил парламентарий.

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